Uomini e Donne, brutto incidente per Valentina Autiero: l’ex dama disobbedisce ai medici (Di martedì 7 giugno 2022) Solo qualche ora fa, tramite le sue storie Instagram, abbiamo appreso che Valentina Autiero domenica scorsa è stata vittima di un brutto incidente stradale. Trasportata al pronto soccorso, le è stata fatta la tac, che però non ha evidenziato nessun danno. Nonostante ciò, i medici le hanno chiesto di trascorrere la notte in ospedale, in osservazione, ma lei ha preferito tornare a casa. Queste dichiarazioni dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne, che ha ammesso candidamente di aver disobbedito ai medici, ha scatenato molte polemiche in rete. Valentina Autiero tuttavia ha fatto spallucce spiegando che per qualche giorno dovrà indossare dei “taping”, una sorta di fasciatura meno ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 7 giugno 2022) Solo qualche ora fa, tramite le sue storie Instagram, abbiamo appreso chedomenica scorsa è stata vittima di unstradale. Trasportata al pronto soccorso, le è stata fatta la tac, che però non ha evidenziato nessun danno. Nonostante ciò, ile hanno chiesto di trascorrere la notte in ospedale, in osservazione, ma lei ha preferito tornare a casa. Queste dichiarazioni deldel trono over di, che ha ammesso candidamente di aver disobbedito ai, ha scatenato molte polemiche in rete.tuttavia ha fatto spallucce spiegando che per qualche giorno dovrà indossare dei “taping”, una sorta di fasciatura meno ...

