Advertising

Agenzia askanews

È l'allarme lanciato oggi dacon un nuovo rapporto, in occasione dell'apertura della Conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (), in programma a Bonn fino al 16 giugno, ...Per questoin occasione del summit in corso in Germania, lancia un appello urgente, affinché: ... un elemento centrale del Gender Action Plan dell'. L'appello ai leader mondiali: cruciale ... Unfccc, Oxfam: costi crisi clima 8 volte più alto rispetto a 20 anni fa Roma, 7 giu. (askanews) - La quantità di fondi necessari a rispondere alla crisi climatica globale - tra siccità e inondazioni sempre più estreme ...In un nuovo rapporto di Oxfam - diffuso in occasione della Conferenza sul clima in corso a Bonn, in vista della Cop27 in Egitto - la fotografia e la mappa dell’impatto dei cambiamenti climatici che ne ...