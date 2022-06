“Un’esperienza terribile” | momento drammatico per Lorenzo Fragola | Cosa gli è successo? – VIDEO

(Di martedì 7 giugno 2022)ha postato unsu TikTok dopo aver vissuto quella da lui definita “”. Cos’èall’ex di X Factor? Nelpostato sul suo account TikTokha deciso di mostrarsi in unmolto vulnerabile, poco dopo aver avuto un attacco di panico. Il vincitore dell’ottava edizione di X Factor ha voluto parlare del suo problema per sensibilizzare tutti sull’importanza della salute mentale, su quanto sia importante non vergognarsi delle proprie fragilità e chiedere aiuto. Ilè stato girato alle 4 del mattino, dopo un violento attacco di panico. “Questol’ho registrato subito dopo un attacco di panico ...

'È, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta didisturbo e non c'è vergogna alcuna'.