Una Vita anticipazioni: Hortensia scopre il loro segreto (Di martedì 7 giugno 2022) Una Vita anticipazioni, Hortensia scopre il loro segreto: la sorella di Rosina si accorge della situazione, ecco cosa succede. Il salto temporale andato in scena in Una Vita ha portato nuove trame e nuovi personaggi, tra cui anche Hortensia Rubio, sorella di Rosina. Giunta ad Acaçias insieme alla figlia, Hortensia si è subito fatta notare per i suoi modi snob e le sue peculiarità. Le anticipazioni del 7 giugno: Hortensia scopre il loro segreto.Per questo, Rosina ha cercato sin da subito di fare il massimo per non sfigurare di fronte alla sorella, anche se dovrà presto arrendersi; Hortensia infatti ... Leggi su formatonews (Di martedì 7 giugno 2022) Unail: la sorella di Rosina si accorge della situazione, ecco cosa succede. Il salto temporale andato in scena in Unaha portato nuove trame e nuovi personaggi, tra cui ancheRubio, sorella di Rosina. Giunta ad Acaçias insieme alla figlia,si è subito fatta notare per i suoi modi snob e le sue peculiarità. Ledel 7 giugno:il.Per questo, Rosina ha cercato sin da subito di fare il massimo per non sfigurare di fronte alla sorella, anche se dovrà presto arrendersi;infatti ...

