Una vita anticipazioni: Azucena e Valeria, due nuove protagoniste di Acacias 38, nuovi segreti (Di martedì 7 giugno 2022) Tornano come sempre le nostre anticipazioni di Una vita, che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Iniziamo dalla trama di Una vita per la puntata di domani, 8 giugno 2022, vedremo la prima parte dell’episodio 1409 di Acacias 38. I 5 anni che sono passati dopo l’esplosione della bomba hanno cambiato molte cose, altre sono rimaste uguali come ad esempio, la voglia di Aurelio e di Genoveva di sopraffare gli altri e continuare a fare della loro vita tutta una messa in scena. Questa volta però sembra che Aurelio stia ingannando la Salmeron senza che lei se ne renda conto. L’uomo sta giocando con il fuoco perchè Genoveva, non ama essere presa in giro…Tutto ruota intorno a Valeria, impossibile non rendersi conto che Aurelio ha un interesse per lei…Ma la donna è già ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022) Tornano come sempre le nostredi Una, che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Iniziamo dalla trama di Unaper la puntata di domani, 8 giugno 2022, vedremo la prima parte dell’episodio 1409 di38. I 5 anni che sono passati dopo l’esplosione della bomba hanno cambiato molte cose, altre sono rimaste uguali come ad esempio, la voglia di Aurelio e di Genoveva di sopraffare gli altri e continuare a fare della lorotutta una messa in scena. Questa volta però sembra che Aurelio stia ingannando la Salmeron senza che lei se ne renda conto. L’uomo sta giocando con il fuoco perchè Genoveva, non ama essere presa in giro…Tutto ruota intorno a, impossibile non rendersi conto che Aurelio ha un interesse per lei…Ma la donna è già ...

Advertising

FiorellaMannoia : Io ho fatto la mia vita. Non invidio chi vive la propria gioventù in questo tempo. Una cosa così non l'avevo mai vi… - francescacheeks : I primi sei mesi di #Michielin10 in un recap essenziale di abbracci ed esaurimenti nervosi. “Ci vuole una vita per…… - RobertoBurioni : A me tre cose mi hanno salvato 1) una adeguata conoscenza della musica in generale 2) il non prendermi troppo sul s… - NatassadimA : RT @Anto70007062: Resta viva dentro di te, resta viva anche fuori, riempiti dei colori del mondo, riempiti di pace, riempiti di speranza… - jessihaaa : RT @OrionChaos: Jessica Haile Selassie sei una donna meravigliosa, dentro e fuori...ti meriti solo il meglio dalla vita e non preoccuparti… -