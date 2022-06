Un uomo è stato fermato per il delitto di Sarzana (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Un uomo è stato fermato nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata senza vita domenica alle 2 di mattina nei pressi del torrente Parmignola, a Sarzana. Non si esclude che possa essere il responsabile del delitto e che possa essere collegato anche al secondo omicidio, scoperto stamane nella stessa zona. Vittima, in questo caso, un giovane transessuale, il cui corpo è stato trovato senza vita intorno alle 9, non lontano dalla zona del ritrovamento di Nevila, con segni di violenza. Dalle prime informazioni, sul corpo senza vita, appartenente a un uomo giovane, presumibilmente italiano, sono stati rilevati segni di violenza. Nessuna conferma al momento che i due delitti siano collegati, ma l'ipotesi non è esclusa. Leggi su agi (Di martedì 7 giugno 2022) AGI - Unnell'ambito delle indagini sull'omicidio di Nevila Pjetri, la prostituta trovata senza vita domenica alle 2 di mattina nei pressi del torrente Parmignola, a. Non si esclude che possa essere il responsabile dele che possa essere collegato anche al secondo omicidio, scoperto stamane nella stessa zona. Vittima, in questo caso, un giovane transessuale, il cui corpo ètrovato senza vita intorno alle 9, non lontano dalla zona del ritrovamento di Nevila, con segni di violenza. Dalle prime informazioni, sul corpo senza vita, appartenente a ungiovane, presumibilmente italiano, sono stati rilevati segni di violenza. Nessuna conferma al momento che i due delitti siano collegati, ma l'ipotesi non è esclusa.

