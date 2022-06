Un sondaggio rivela che i giovani sanno poco o nulla d'un evento che ha segnato tragicamente l'Italia. Dobbiamo cambiare il modo di parlarne alle nuove generazioni? (Di martedì 7 giugno 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). C’è un sondaggio commissionato dalla Regione Lazio in occasione dell’anniversario della strage di Capaci che fornisce dati allarmanti sulla consapevolezza dei giovani rispetto alla mafia. Perché dimostra che molti di loro ignorano che cosa sia accaduto 30 anni fa, nonostante si tratti di un evento che ha segnato tragicamente la storia dell’Italia. Ma soprattutto rivela scarsa attenzione per l’argomento, addirittura che c’è chi non lo considera affatto di interesse. L’indagine è stata condotta su una fascia d’età compresa tra i 16 e i 30 anni e in tutte le province «con una quota minima di 100 interviste per provincia e divisi equamente tra uomini e donne». Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 giugno 2022) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). C’è uncommissionato dalla Regione Lazio in occasione dell’anniversario della strage di Capaci che fornisce dati allarmanti sulla consapevolezza deirispetto alla mafia. Perché dimostra che molti di loro ignorano che cosa sia accaduto 30 anni fa, nonostante si tratti di unche hala storia dell’. Ma soprattuttoscarsa attenzione per l’argomento, addirittura che c’è chi non lo considera affatto di interesse. L’indagine è stata condotta su una fascia d’età compresa tra i 16 e i 30 anni e in tutte le province «con una quota minima di 100 interviste per provincia e divisi equamente tra uomini e donne». Leggi anche ...

Advertising

enzalafrazia : In Italia ci sono davvero poche donne che lavorano nel settore dell’IT e nel settore tecnico-scientifico in general… - Broadcasting80 : Come dovrebbe essere, nei desideri degli aspiranti proprietari, il primo appartamento della vita? Lo rivela un sond… - yaya_ila89 : RT @DTvTelegram: In USA l\'ultimo sondaggio AXIOS rivela il calo della reputazione dell’industria farmaceutica in generale e di Pfizer e Mo… - IntSovranista : RT @DTvTelegram: In USA l\'ultimo sondaggio AXIOS rivela il calo della reputazione dell’industria farmaceutica in generale e di Pfizer e Mo… - DTvTelegram : In USA l\'ultimo sondaggio AXIOS rivela il calo della reputazione dell’industria farmaceutica in generale e di Pfiz… -