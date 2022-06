Un Posto Al Sole anticipazioni: Chiara ribalta tutto, scelta improvvisa per la sua vita (Di martedì 7 giugno 2022) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole ci svelano che Chiara Petrone arriverà ad un punto di svolta e deciderà il suo futuro. Chiara Petrone (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole tornerà anche Chiara Petrone. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45. Le vicende dei protagonisti continueranno per tutta l’estate e in particolare torneranno anche quelle di Nunzio e Chiara. Il figlio di Franco Boschi lavora come chef al caffè Vulcano, dove è diventato un punto di riferimento importante per Silvia. Chiara sta uscendo dalla sua disintossicazione dalla cocaina e dal brutto periodo che le ... Leggi su direttanews (Di martedì 7 giugno 2022) Ledi UnAlci svelano chePetrone arriverà ad un punto di svolta e deciderà il suo futuro.Petrone (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAltornerà anchePetrone. Scopriamo insieme che cosa accadrà alla protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 a partire dalle 20:45. Le vicende dei protagonisti continueranno per tutta l’estate e in particolare torneranno anche quelle di Nunzio e. Il figlio di Franco Boschi lavora come chef al caffè Vulcano, dove è diventato un punto di riferimento importante per Silvia.sta uscendo dalla sua disintossicazione dalla cocaina e dal brutto periodo che le ...

