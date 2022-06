Un paese a dieta | l' 8 giugno debutta il reality guidato da Gene Gnocchi

(Di martedì 7 giugno 2022) Unsu Canale Nove l'8e vedrà il 'ritorno' in televisione di. Si tratta di undel tutto nuovo, che vedrà gli abitanti della cittadina di San Leo, in provincia di Rimini, impegnata a seguire un regime alimentare piuttosto restrittivo. Un: il nuovocon500 kg in 100 giorni: è questo l'obiettivo finale di Un, il nuovoprodotto da Discovery+ e in onda sia in streaming che in chiaro su Canale Nove, emittente del gruppo Warner Bros. Il format, del tutto innovativo,l'8alle ore 21:25, ...

DietrolaNotizia : Nove: il Sindaco di San Leo mette 'Un paese a dieta' - giovannizambito : NOVE, il Sindaco di San Leo mette 'UN PAESE A DIETA': l’8 e il 12 giugno in prima serata - Frankf1842 : RT @fanpage: A San Leo la vita si gode a morsi lenti tra tagliatelle e prosciutto. Tutto è irrinunciabile, al punto che gli abitanti sono t… - fanpage : A San Leo la vita si gode a morsi lenti tra tagliatelle e prosciutto. Tutto è irrinunciabile, al punto che gli abit… - Nutizieri : San Leo, intero paese messo a dieta (anche il parroco): l’esperimento va in tv -

Pubblicato il 7 Giugno, 2022 Arriva una novità dal canale Nove , un nuovo reality show denominato Un, che vede per protagonisti i cento abitanti di San Leo, in provincia di Rimini, che sono stati messi adal sindaco Leonardo Bindi allo scopo di perdere 500 chili in 100 giorni. per sensibilizzare sul tema, nella serata di mercoledì 8 giugno e di domenica 12 intorno alle 21.15 sul Nove del digitale terrestre andrà in onda un programma dal titolo 'Unin'. Sta per arrivare in televisione il programma "Un paese in dieta" dove i cittadini di un paese in provincia di Rimini, con esperti del settore, provano a dimagrire sotto gli occhi delle telecamere.