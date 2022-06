Un mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù con le rivelazioni di una mistica – 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) Onoriamolo in questo mese con la preghiera quotidiana, accompagnati dalla figura di questa Beata che tanto fu cara al suo Cuore, che ci insegna cosa è il suo amore e come ricambiarlo. Dalla piaga infertagli con la lancia, Gesù ci ha “aperto” le porte del Paradiso, che risiede proprio nel suo Sacratissimo Cuore, luogo di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 7 giugno 2022) Onoriamolo in questocon la preghiera quotidiana, accompagnati dalla figura di questa Beata che tanto fu cara al suo, che ci insegna cosa è il suo amore e come ricambiarlo. Dalla piaga infertagli con la lancia,ci ha “aperto” le porte del Paradiso, che risiede proprio nel suo Sacratissimo, luogo di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

voicesnumb : druck che posta un reel dedicato a isi per ricordarmi ancora una volta che devo salutarlx per sempre tra un mese uff molto triste - ShuShuHC : Qualche mese dopo la mia seconda e ultima laurea lo ricontattai per ringraziarlo della pazienza e dell’affetto con… - DenzelParvenu : From a monk I know: 'Il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Dalle bestemmie che si vomitando contro di Te, noi ti… - TibetNews11 : #mese dedicato alla #sicurezza dei #consumatori - ScajolaM : “???????? ????????????????”: ???????????????? ?????????? ?????? ???????????????????????? ???? ???????? ???? ???? ????????. Il bilancio del primo mese del servizio dedica… -