Un altro domani anticipazioni: Sergio inganna di nuovo Julia, nuovo terremoto in arrivo (Di martedì 7 giugno 2022) Ha esordito con ascolti eccellenti la nuova soap di Canale 5 Un altro domani. Oltre 2 milioni di spettatori per la prima puntata di Dos Vidas, che in Italia è arrivata appunto con il titolo, Un altro domani. Una soap diversa da quelle che di solito vediamo che si muove tra il presente di Julia, una ragazza di trent'anni che vive nel nostro tempo, e la vicenda di Carmen ambientata invece negli anni '50' tra Africa e Spagna. Due storie che si intrecciano con una serie di flashback studiati nei minimi dettagli. La soap non lascia niente al caso: dalle battute ironiche a quelle più riflessive, bisogna ammettere che siamo di fronte a un ottimo prodotto e forse, anche per questo, gli ascolti reggeranno più facilmente. Ma torniamo alla trama di Un altro domani visto che i più ...

