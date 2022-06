Un altro domani, anticipazioni: Carmen fa una scoperta inaspettata (Di martedì 7 giugno 2022) Carmen Villanueva, subito dopo essere arrivata in Guinea per andare a trovare suo padre, farà una scoperta che la sconvolgerà completamente. Le anticipazioni di Un altro domani avevano già messo in risalto questo momento e ora scopriamo che la donna, nel corso delle prossime puntate, deciderà di tornarsene immediatamente in Spagna. Carmen, in realtà, verrà destabilizzata completamente quando constaterà che il padre Francisco ha una relazione extraconiugale con la sua socia Patricia Godoy. Accecata dall'ira e delusa dal padre, la ragazza farà subito le valigie, decisa a ripartire, ma poi cambierà idea. Carmen, infatti, avrà un colloquio con suo padre che la metterà al corrente di una scomoda verità. Francisco, infatti, riferirà alla figlia che sua madre è al corrente ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 giugno 2022)Villanueva, subito dopo essere arrivata in Guinea per andare a trovare suo padre, farà unache la sconvolgerà completamente. Ledi Unavevano già messo in risalto questo momento e ora scopriamo che la donna, nel corso delle prossime puntate, deciderà di tornarsene immediatamente in Spagna., in realtà, verrà destabilizzata completamente quando constaterà che il padre Francisco ha una relazione extraconiugale con la sua socia Patricia Godoy. Accecata dall'ira e delusa dal padre, la ragazza farà subito le valigie, decisa a ripartire, ma poi cambierà idea., infatti, avrà un colloquio con suo padre che la metterà al corrente di una scomoda verità. Francisco, infatti, riferirà alla figlia che sua madre è al corrente ...

