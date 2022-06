Ultime Notizie – Wmf 2022, l’Italia si presenta con il più grande festival sull’innovazione del pianeta (Di martedì 7 giugno 2022) Tre giorni di condivisione, confronto e dialogo, per un festival dell’innovazione che si conferma il punto di riferimento internazionale per la costruzione di un futuro equo e sostenibile. La decima edizione del Wmf, il più grande festival sull’innovazione digitale del pianeta, scalda i motori con oltre 100 eventi e un parterre di ospiti e speaker mai così denso. Un evento grandioso con cui l’Italia si presenta sul palco mondiale consapevole di poter dare un contributo determinante per la cooperazione internazionale all’insegna dell’innovation diplomacy. L’appuntamento è il 16, 17 e 18 giugno presso la fiera di Rimini, nuova location della manifestazione organizzata da Search On Media Group e che vede Main Sponsor dell’evento la Regione Emilia-Romagna. L’evento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Tre giorni di condivisione, confronto e dialogo, per undell’innovazione che si conferma il punto di riferimento internazionale per la costruzione di un futuro equo e sostenibile. La decima edizione del Wmf, il piùdigitale del, scalda i motori con oltre 100 eventi e un parterre di ospiti e speaker mai così denso. Un evento grandioso con cuisisul palco mondiale consapevole di poter dare un contributo determinante per la cooperazione internazionale all’insegna dell’innovation diplomacy. L’appuntamento è il 16, 17 e 18 giugno presso la fiera di Rimini, nuova location della manifestazione organizzata da Search On Media Group e che vede Main Sponsor dell’evento la Regione Emilia-Romagna. L’evento ...

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - ilFattoMolfetta : AMBITO SOCIALE TERRITORIALE MOLFETTA – GIOVINAZZO, ISTITUITO NUOVO UFFICIO DI PIANO INTEGRATO - lnerli1 : RT @sole24ore: ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l’Occident… -