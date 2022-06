Ultime Notizie – Udinese, Andrea Sottil è il nuovo allenatore (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell’Udinese. Lo annuncia il club friulano su Twitter. “Bentornato Andrea! Da calciatori hai difeso i nostri colori, siamo felicissimi di riaccoglierti nella famiglia bianconera. Buon lavoro Mister!”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) –è ildell’. Lo annuncia il club friulano su Twitter. “Bentornato! Da calciatori hai difeso i nostri colori, siamo felicissimi di riaccoglierti nella famiglia bianconera. Buon lavoro Mister!”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - ferrantelli94 : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ORE 13.45 ?? Calciomercato, ultime notizie e tanto altro nel classico DailyUpdate. Vi aspettiamo ad #AmalaTV su #Twi… - italiagiappone : Alla Villa Reale di #Monza proseguono gli eventi collaterali organizzati in occasione della mostra #Yokai… -