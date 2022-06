Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Lavrov in Turchia per incontrare Cavusoglu (Di martedì 7 giugno 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, che ieri è stato costretto ad annullare una visita a Belgrado dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro gli hanno negato lo spazio aereo, è arrivato ad Ankara per incontrare, domani, la sua controparte turca, Mevlut Cavusoglu. I due ministri discuteranno della situazione in Ucraina, Siria, Libia e Nagorno Karabakh, oltre che nei Balcani e delle prospettive della cooperazione economica e commerciale nel quadro delle sanzioni Occidentali, ha precisato Mosca. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Il ministro degli Esteri russo Sergei, che ieri è stato costretto ad annullare una visita a Belgrado dopo che Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro gli hanno negato lo spazio aereo, è arrivato ad Ankara per, domani, la sua controparte turca, Mevlut. I due ministri discuteranno della situazione in, Siria, Libia e Nagorno Karabakh, oltre che nei Balcani e delle prospettive della cooperazione economica e commerciale nel quadro delle sanzioni Occidentali, ha precisato Mosca. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - ParliamoDiNews : Contrabbando di sigarette, indagato aveva in casa hashish, arrestato - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia… - Jo3mer : @TaLeMi2 Dalle ultime notizie ovvero articoli che mostrano B nelle storie di L e aperitivo, lui che non smentisce l… - avventista : ?? Diretta dall'Assemblea Mondiale. Le ultime notizie qui nel racconto ?? -