Ultime Notizie – Ucraina-Russia, Kiev: “A Kherson 600 persone nelle ‘camere delle torture'” (Di martedì 7 giugno 2022) Circa seicento persone sono state portate nelle ”camere delle torture” nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, dalle truppe russe. E’ l’accusa formulata da Tamila Tacheva, rappresentante permanente della presidenza Ucraina in Crimeabriefing. ”Secondo le nostre informazioni, circa 600 persone sono detenute in scantinati appositamente attrezzati, in camere di tortura, nella regione di Kherson”, ha detto citata dall’agenzia di stampa Ucraina Ukrinform. Circa 300 persone sono “nei seminterrati” nella città di Kherson e le altre in diversi insediamenti della regione, ha affermato Tacheva. ”Sono detenute in condizioni disumane e sono vittime di torture”, ha ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Circa seicentosono state portate”camere” nella regione di, nel sud dell’, dalle truppe russe. E’ l’accusa formulata da Tamila Tacheva, rappresentante permanente della presidenzain Crimeabriefing. ”Secondo le nostre informazioni, circa 600sono detenute in scantinati appositamente attrezzati, in camere di tortura, nella regione di”, ha detto citata dall’agenzia di stampaUkrinform. Circa 300sono “nei seminterrati” nella città die le altre in diversi insediamenti della regione, ha affermato Tacheva. ”Sono detenute in condizioni disumane e sono vittime di”, ha ...

Advertising

sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - CorriereCitta : Rebibbia, detenuto stacca a morsi il mignolo dell’agente e poi lo ingoia: la cruenta dinamica - VesuvioLive : 300 miliardi per far ripartire l’Italia: Forum PA 2022 tra Pnrr e fondi europei -