Ultime Notizie – Ucraina | consigliera bambini | “Dolore guerra non li lascerà mai”

"I bambini ucraini non subiscono solo ferite fisiche: il loro stato psicologico e il loro mondo interiore, anche se non hanno riportato traumi fisici, non sarà più lo stesso di prima del conflitto". Lo dichiara all'Adnkronos Darya Herasymchuk, consigliere del presidente dell'Ucraina per i diritti dell'infanzia e la riabilitazione dei bambini. L'ultimo bollettino rilasciato dall'ufficio del procuratore generale di Kiev parla di 263 bambini uccisi e 467 feriti dall'inizio della guerra in Ucraina, ma "ovviamente non sono cifre esatte, perché non sappiamo ancora il numero esatto di bambini morti e feriti nei territori temporaneamente occupati", sottolinea Herasymchuk, riferendo che "secondo il Ministero della Salute, al 30 maggio, 515 bambini hanno avuto ...

