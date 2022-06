Ultime Notizie – Tax Freedom Day 2022 Italia, da oggi liberazione fiscale (Di martedì 7 giugno 2022) oggi, 7 giugno, scatta finalmente il ‘Tax Freedom Day‘ 2022 in Italia, ossia il primo giorno dell’anno in cui i lavoratori Italiani – dopo aver ‘terminato’ di versare le tasse e i contributi previdenziali allo Stato il 6 giugno – metteranno nelle proprie tasche ogni successivo ricavo. Rispetto al 2021, anno che ha registrato il record storico di pressione fiscale , quest’anno l”appuntamento’ più atteso dagli Italiani arriva un giorno prima, anche se è del 2005 il primato del ‘giorno di liberazione fiscale’ più ‘precoce’. Ad elaborare il calcolo è stata la Cgia di Mestre, un puro esercizio teorico che però serve a dimostrare, “se ancora ce ne fosse bisogno, l’eccessivo peso fiscale che grava sugli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022), 7 giugno, scatta finalmente il ‘TaxDay‘in, ossia il primo giorno dell’anno in cui i lavoratorini – dopo aver ‘terminato’ di versare le tasse e i contributi previdenziali allo Stato il 6 giugno – metteranno nelle proprie tasche ogni successivo ricavo. Rispetto al 2021, anno che ha registrato il record storico di pressione, quest’anno l”appuntamento’ più atteso daglini arriva un giorno prima, anche se è del 2005 il primato del ‘giorno di’ più ‘precoce’. Ad elaborare il calcolo è stata la Cgia di Mestre, un puro esercizio teorico che però serve a dimostrare, “se ancora ce ne fosse bisogno, l’eccessivo pesoche grava sugli ...

