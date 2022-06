Ultime Notizie – Sofia, la bambina di Kiev torna a camminare grazie al San Raffaele – Video (Di martedì 7 giugno 2022) La piccola Sofia, bimba di Kiev, era arrivata al San Raffaele di Roma in condizioni critiche, vittima di un attacco russo in cui ha perso tutta la sua famiglia. E adesso è finalmente tornata a camminare. Ma le resta solo la nonna, che dice: “La riporterò in Ucraina appena possibile, dal suo popolo e dai suoi amici. Ma ci mancherà l’Italia. Qui, i volontari e i medici l’hanno salvata” Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) La piccola, bimba di, era arrivata al Sandi Roma in condizioni critiche, vittima di un attacco russo in cui ha perso tutta la sua famiglia. E adesso è finalmenteta a. Ma le resta solo la nonna, che dice: “La riporterò in Ucraina appena possibile, dal suo popolo e dai suoi amici. Ma ci mancherà l’Italia. Qui, i volontari e i medici l’hanno salvata” Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

