Ultime Notizie – Sanremo 2023, Amadeus: "Nella serata cover anche gli anni '90, lunedì il regolamento" (Di martedì 7 giugno 2022) Come per lo show 'Arena '60 '70 '80 e… '90' anche la serata cover di Sanremo 2023 includerà un nuovo decennio. Lo ha detto il direttore artistico e conduttore Amadeus presentando a Verona le serate amarcord che andranno in onda su Rai1 il 17 e 24 settembre e l'1 ottobre. "Abbiamo aggiunto gli anni '90 perché sono iconici come i tre decenni precedenti e accadrà anche nel corso della serata delle cover di Sanremo 2023". "lunedì uscirà il regolamento ufficiale" del festival, ha annunciato. Amadeus ha anche detto di augurarsi un Teatro Ariston "pieno di persone senza mascherina" per la prossima edizione del festival.

