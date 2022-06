Ultime Notizie – Salario minimo, perché sì e perché no (Di martedì 7 giugno 2022) Ora che il Salario minimo è una misura sorretta da una direttiva europea, il dibattito si sposta esclusivamente sul piano nazionale. E le posizioni restano distanti, per ragioni tecniche e per ragioni ideologiche. A dividersi non sono solo le forze politiche, nella maggioranza ampia che sostiene il governo Draghi con la sola opposizione formale di FdI, ma anche le parti sociali. E’ utile quindi andare a vedere perché si dice sì e perché si dice no al Salario minimo. Sì, perché farebbe salire i salari più bassi. E’ l’obiettivo della direttiva Ue e anche la ricaduta che auspica il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che suggerisce la strada che consente di “rinnovare i contratti e di incidere sui livelli più ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Ora che ilè una misura sorretta da una direttiva europea, il dibattito si sposta esclusivamente sul piano nazionale. E le posizioni restano distanti, per ragioni tecniche e per ragioni ideologiche. A dividersi non sono solo le forze politiche, nella maggioranza ampia che sostiene il governo Draghi con la sola opposizione formale di FdI, ma anche le parti sociali. E’ utile quindi andare a vederesi dice sì esi dice no al. Sì,farebbe salire i salari più bassi. E’ l’obiettivo della direttiva Ue e anche la ricaduta che auspica il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che suggerisce la strada che consente di “rinnovare i contratti e di incidere sui livelli più ...

