Ultime Notizie – Salario minimo, commissario Ue: “Non lo imporremo a Italia” (Di martedì 7 giugno 2022) “Non imporremo un Salario minimo all’Italia”. Lo ribadisce il commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit, presentando in conferenza stampa a Strasburgo l’accordo raggiunto questa notte in trilogo da Consiglio e Parlamento sulla direttiva Ue sul Salario minimo e la contrattazione collettiva. “Non è questa la questione – prosegue – ma credo” che la direttiva “sia un contributo al dibattito che c’è in Italia. Ho molta fiducia che alla fine il governo Italiano e le parti sociali, che svolgono un ruolo molto importante, arriveranno a un buon accordo per rafforzare la contrattazione collettiva, specialmente per coloro che non sono ben protetti e che alla fine arrivino alla conclusione che potrebbe essere importante introdurre un sistema ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Nonunall’”. Lo ribadisce ileuropeo al Lavoro Nicolas Schmit, presentando in conferenza stampa a Strasburgo l’accordo raggiunto questa notte in trilogo da Consiglio e Parlamento sulla direttiva Ue sule la contrattazione collettiva. “Non è questa la questione – prosegue – ma credo” che la direttiva “sia un contributo al dibattito che c’è in. Ho molta fiducia che alla fine il governono e le parti sociali, che svolgono un ruolo molto importante, arriveranno a un buon accordo per rafforzare la contrattazione collettiva, specialmente per coloro che non sono ben protetti e che alla fine arrivino alla conclusione che potrebbe essere importante introdurre un sistema ...

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - Bianca34874951 : RT @sole24ore: ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero essere dir… - junews24com : Juventus 2022/23, prende forma il 4-3-3 dei sogni: il nuovo possibile schieramento - - ilFattoMolfetta : DERBY CASALINGO PER LA MOLFETTA CALCIO FEMMINILE CHE SFIDA IL PHOENIX TRANI -