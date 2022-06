Ultime Notizie – Salario minimo, accordo Ue: cambiano stipendi in Italia? (Di martedì 7 giugno 2022) L’Ue ha raggiunto un accordo sul Salario minimo. accordo che appare ancora un po’ annacquato ma è il primo passo di un percorso ancora lungo che dovrebbe portare al Salario minimo anche in Italia. Il cosiddetto ‘Trilogo’, cioè l’organismo informale composto da Commissione europea, Consiglio Ue e Parlamento europeo, ha approvato la scorsa notte una direttiva che non obbliga gli Stati membri a cambiare i propri sistemi già esistenti ma che invita a promuovere salari “«adeguati ed equi” ai lavoratori si legge su laleggepertutti.it. Per noi si tratterebbe di una novità visto che, dei 27 Paesi dell’Unione, il Salario minimo manca formalmente in sei Stati tra cui, appunto, l’Italia, dove esiste la contrattazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) L’Ue ha raggiunto unsulche appare ancora un po’ annacquato ma è il primo passo di un percorso ancora lungo che dovrebbe portare alanche in. Il cosiddetto ‘Trilogo’, cioè l’organismo informale composto da Commissione europea, Consiglio Ue e Parlamento europeo, ha approvato la scorsa notte una direttiva che non obbliga gli Stati membri a cambiare i propri sistemi già esistenti ma che invita a promuovere salari “«adeguati ed equi” ai lavoratori si legge su laleggepertutti.it. Per noi si tratterebbe di una novità visto che, dei 27 Paesi dell’Unione, ilmanca formalmente in sei Stati tra cui, appunto, l’, dove esiste la contrattazione ...

