Ultime Notizie – Milano | bimbo di otto mesi muore durante il bagnetto

Un bambino di otto mesi è morto dopo essere annegato mentre la madre gli stava facendo il bagnetto. L'incidente è avvenuto a Milano poco prima delle 16 in un appartamento di via Costantino Baronio, nel quartiere di Gratosoglio. Il bimbo ha subito un principio di annegamento durante il bagnetto che gli stava gli stava facendo la madre, una cittadina marocchina, ed è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove è morto circa un'ora dopo. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, della squadra mobile e la polizia scientifica per valutare la dinamica dell'incidente.

