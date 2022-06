Ultime Notizie – M5S, Renzi: “Litigano ogni giorno, non credo arriveranno vivi a elezioni 2023” (Di martedì 7 giugno 2022) “Torino è una città che dimostra che i grillini dopo che li hai provati li eviti, è un dato di fatto, è successo a Torino, a Roma, al governo nazionale, a Parma è successo in partenza”. Così il leader di Iv, Matteo Renzi, a Torino per presentare il suo ultimo libro ‘Il Mostro’. A chi gli faceva notare le prove di alleanza tra Pd e 5Stelle, Renzi ha replicato: “Credete davvero che i Cinque Stelle arrivino vivi alle elezioni del 2023, non vedete che Litigano tutti i giorni…”. Secondo Renzi “quello che è interessante è che c’è un bel fermento, ci sono sale piene, partecipate, la gente c’è che vuole stare in un’area che non sia né l’area del reddito di cittadinanza né l’area di chi dice usciamo dall’euro”. “Il reddito di cittadinanza è uno scandalo – scandisce – perché ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Torino è una città che dimostra che i grillini dopo che li hai provati li eviti, è un dato di fatto, è successo a Torino, a Roma, al governo nazionale, a Parma è successo in partenza”. Così il leader di Iv, Matteo, a Torino per presentare il suo ultimo libro ‘Il Mostro’. A chi gli faceva notare le prove di alleanza tra Pd e 5Stelle,ha replicato: “Credete davvero che i Cinque Stelle arrivinoalledel, non vedete chetutti i giorni…”. Secondo“quello che è interessante è che c’è un bel fermento, ci sono sale piene, partecipate, la gente c’è che vuole stare in un’area che non sia né l’area del reddito di cittadinanza né l’area di chi dice usciamo dall’euro”. “Il reddito di cittadinanza è uno scandalo – scandisce – perché ...

