Ultime Notizie – Lucio Presta contro Heather Parisi: ”Decreto a tv italiane così se lavori ti pignoro i soldi” (Di martedì 7 giugno 2022) “Farò un Decreto a tutte le tv italiane così se lavora le pignoro i soldi”. così il manager, imprenditore e produttore televisivo Lucio Presta all’Adnkronos dopo il suo post pubblicato ieri sui social dove ‘ricordava’ all’ex showgirl Heather Parisi che il tribunale di primo grado ”ti ha condannato – ha scritto Presta su Twitter – sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma non hai rispettato le due sentenze. Ti nascondi ad Hong Kong?”. Ma il manager dei vip non ci sta: “Ci sono ben due sentenze, lei ha perso e il giudice ha stabilito un risarcimento e le spese legali, ma lei continua a non pagare! ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Farò una tutte le tvse lavora le”.il manager, imprenditore e produttore televisivoall’Adnkronos dopo il suo post pubblicato ieri sui social dove ‘ricordava’ all’ex showgirlche il tribunale di primo grado ”ti ha condannato – ha scrittosu Twitter – sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma non hai rispettato le due sentenze. Ti nascondi ad Hong Kong?”. Ma il manager dei vip non ci sta: “Ci sono ben due sentenze, lei ha perso e il giudice ha stabilito un risarcimento e le spese legali, ma lei continua a non pagare! ...

