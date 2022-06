Ultime Notizie – La nuova fase della mobilità sostenibile, domani al Green talk (Di martedì 7 giugno 2022) La mobilità sostenibile entra in una nuova fase. Quella della maturità delle tecnologie elettriche, oggi alla ricerca di un equilibrio più sostenibile fra performance, tempi di ricarica, impatto sull’ecosistema urbano, circolarità industriale e democratizzazione del prezzo, ma anche della presa di coscienza che non esiste dal punto di vista tecnologico una sola strada per raggiungere gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione. Questi i temi che verranno discussi durante la quarta edizione del Green talk, organizzata da 1000 Miglia Srl con Fondazione Symbola. Il 1000 Miglia Green talk che si terrà domattina vuole essere un dibattito a più voci che mira a costruire un percorso che coinvolge ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Laentra in una. Quellamaturità delle tecnologie elettriche, oggi alla ricerca di un equilibrio piùfra performance, tempi di ricarica, impatto sull’ecosistema urbano, circolarità industriale e democratizzazione del prezzo, ma anchepresa di coscienza che non esiste dal punto di vista tecnologico una sola strada per raggiungere gli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione. Questi i temi che verranno discussi durante la quarta edizione del, organizzata da 1000 Miglia Srl con Fondazione Symbola. Il 1000 Migliache si terrà domattina vuole essere un dibattito a più voci che mira a costruire un percorso che coinvolge ...

