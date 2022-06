Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.628 contagi: bollettino 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 1.628 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 giugno. 12.269 i test effettuati di cui 1.499 tamponi molecolari e 10.770 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,27% (64,8% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 1.628 i nuovidainsecondo ildi, 7. 12.269 i test effettuati di cui 1.499 tamponi molecolari e 10.770 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 13,27% (64,8% sulle prime diagnosi). Lo comunica su Telegram il presidente della Regione Eugenio Giani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - SorgentePas002 : giugno2022 luna a Sinalunga:?????????????????????????????????????? - VIGELLI : Vi sono pure notizie che il grano rubato, la Russia lo stia rivendendo. Gentaglia.. Ucraina ultime notizie. Medvede… - FrancescoAldri2 : RT @sole24ore: ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l’Occident… -