Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia | 4 491 contagi e 8 morti A Milano 723 casi

Sono 4.491 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 7 giugno 2022, in Lombardia. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. I tamponi effettuati sono stati 37.475, per un indice di positività dell'11,9%. I morti sono stati otto, per un totale di 40.609. Negli ospedali lombardi sono ricoverate 493 positivi (+8), di cui in terapia intensiva 30 (-1). In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.677, di cui 723 a Milano città, a Bergamo 262, a Brescia 493, a Como 232, a Cremona 144, a Lecco 148, a Lodi 89, a Mantova 159, a Monza e Brianza 475, a Pavia 235, a Sondrio 37 e a Varese 382.

