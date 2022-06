Ultime Notizie – Covid oggi Lazio, 3.623 contagi e 6 morti. A Roma 2.163 nuovi casi (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 3.623 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 7 giugno 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 5.317 tamponi molecolari e 23.442 antigenici con un tasso di positività del 12,5%. I ricoverati sono 516, 4 in più da ieri, 32 le terapie intensive occupate, una in meno da ieri, e 2.788 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.163. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle aziende sanitarie del Lazio nelle Ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 805 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 829 i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 3.623 ida coronavirus, 7 giugno 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 6. Nelle24 ore sono stati processati 5.317 tamponi molecolari e 23.442 antigenici con un tasso di positività del 12,5%. I ricoverati sono 516, 4 in più da ieri, 32 le terapie intensive occupate, una in meno da ieri, e 2.788 i guariti. Icittà sono a quota 2.163. Nel dettaglio ie i decessi nelle aziende sanitarie delnelle24 ore. Asl1: sono 805 ie 1 decesso; Asl2: sono 829 i ...

