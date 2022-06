Ultime Notizie – Covid oggi Emilia, 1.274 contagi e 5 morti: bollettino 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 1.274 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 giugno. Si registrano inoltre altri 5 morti. Dall’inizio dell’epidemia, in nella regione si sono registrati 1.495.765 casi di positività, 15.140 i tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore, di cui 8.600 molecolari e 6.540 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,4%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.540.647 dosi; sul totale sono 3.792.639 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.814.446. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 1.274 i nuovidainRomagna secondo ildi, 7. Si registrano inoltre altri 5. Dall’inizio dell’epidemia, in nella regione si sono registrati 1.495.765 casi di positività, 15.140 i tamponi eseguiti nelle24 ore, di cui 8.600 molecolari e 6.540 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell’8,4%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.540.647 dosi; sul totale sono 3.792.639 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.814.446. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive ...

