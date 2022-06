Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 670 contagi e 2 morti: bollettino 7 giugno (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 670 i nuovi contagi da Covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 7 giugno. Si registrano inoltre altri due morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 408.820. Il bilancio dei pazienti deceduti sale invece a 3.340. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 387.951 dimessi/guariti (+865 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.529 (-198 rispetto a ieri). Di questi, 172 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle Ultime 24 ore sono stati eseguiti 2067 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Sono 670 i nuovidainsecondo ildi, 7. Si registrano inoltre altri due. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – sale a 408.820. Il bilancio dei pazienti deceduti sale invece a 3.340. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 387.951 dimessi/guariti (+865 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 17.529 (-198 rispetto a ieri). Di questi, 172 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle24 ore sono stati eseguiti 2067 ...

