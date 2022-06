Ultime Notizie – Cesena, 13enne muore schiacciato da muletto in azienda agricola (Di martedì 7 giugno 2022) Il ragazzino è salito sul mezzo da solo e, dopo aver fatto alcuni metri, si è ribaltato finendo in un fosso, schiacciandolo Tragedia ieri a Sant’Andrea in Bagnolo, Cesena, dove un 13enne è morto schiacciato dal muletto che stava guidando. Secondo una prima ricostruzione riferita dalla stampa locale il ragazzino è salito sul muletto da solo e dopo aver fatto alcuni metri, nell’azienda agricola di famiglia, il mezzo si è ribaltato finendo in un fosso, schiacciandolo. Sul posto sono giunti Polizia, Vigili del Fuoco e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del bambino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Il ragazzino è salito sul mezzo da solo e, dopo aver fatto alcuni metri, si è ribaltato finendo in un fosso, schiacciandolo Tragedia ieri a Sant’Andrea in Bagnolo,, dove unè mortodalche stava guidando. Secondo una prima ricostruzione riferita dalla stampa locale il ragazzino è salito sulda solo e dopo aver fatto alcuni metri, nell’di famiglia, il mezzo si è ribaltato finendo in un fosso, schiacciandolo. Sul posto sono giunti Polizia, Vigili del Fuoco e il personale del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del bambino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

