Ultime Notizie – Benzina e diesel oggi in Italia, corsa prezzi carburanti non si ferma (Di martedì 7 giugno 2022) Nonostante lo stop sulle accise, prezzi dei carburanti sempre più cari, con quota 2 euro ormai 'riconquistata'. Infatti, come segnala Staffetta Quotidiana, si registra un nuovo balzo questa mattina per i prezzi consigliati di Benzina e diesel da parte dei maggiori marchi, sulla scia del forte rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati registrato ieri, mentre il Brent è stabile a 120 dollari al barile. A spingere sono i timori di carenze di prodotti raffinati conseguente all'embargo petrolifero nei confronti della Russia. La rilevazione di Staffetta Quotidiana mostra che questa mattina Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati della Benzina e del gasolio mentre per IP si registra un rialzo di un cent/litro su entrambi i ...

