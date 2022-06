Ultime Notizie – Amministrative, Meloni: “Salvini su scelta candidati? Lettura distorta” (Di martedì 7 giugno 2022) Sulle dichiarazioni di Salvini, circa la decisione di FdI di rompere il patto di centrodestra e correre da sola in alcuni Comuni, Giorgia Meloni è lapidaria: “A me sembra una Lettura un po’ distorta, francamente”. Intervenuta in visita al Salone del Mobile, nel suo giorno di inaugurazione, la leader di Fratelli d’Italia spiega: “Ci sono dei Comuni nei quali Fratelli d’Italia ha fatto una scelta diversa da Lega e Forza Italia, Comuni in cui la Lega ha fatto una scelta diversa e Comuni nei quali Forza Italia ha fatto una scelta diversa”. Per cui “ora dire che la responsabilità sia solo nostra… Qualcuno mi dica allora di Forza Italia a Verona o della Lega a Messina, perché io sto sostenendo un candidato di Forza Italia e loro hanno fatto un’altra scelta ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Sulle dichiarazioni di, circa la decisione di FdI di rompere il patto di centrodestra e correre da sola in alcuni Comuni, Giorgiaè lapidaria: “A me sembra unaun po’, francamente”. Intervenuta in visita al Salone del Mobile, nel suo giorno di inaugurazione, la leader di Fratelli d’Italia spiega: “Ci sono dei Comuni nei quali Fratelli d’Italia ha fatto unadiversa da Lega e Forza Italia, Comuni in cui la Lega ha fatto unadiversa e Comuni nei quali Forza Italia ha fatto unadiversa”. Per cui “ora dire che la responsabilità sia solo nostra… Qualcuno mi dica allora di Forza Italia a Verona o della Lega a Messina, perché io sto sostenendo un candidato di Forza Italia e loro hanno fatto un’altra...

