Uk | Boris Johson supera la mozione di sfiducia dei conservatori

(Di martedì 7 giugno 2022)Johnson ha ottenuto la fiducia dei Tories. Il premier britannico è riuscito are lo scoglio delladel suo partito, i cui esponenti avevano messo in dubbio la sua credibilità dopo lo scandalo del Partygate. Isi sono dimostrati spaccati con 211 voti a favore di Johnson e 148 contrari. Il voto L'articolo proviene da Inews24.it.

Johnson in bilico, oggi il voto di fiducia: ecco cosa può succedere Londra, 6 giugno 2022 -ottiene la fiducia: 211 voti a favore, 148 contrari. Il premier britannico ha strappato il rinnovo nella consultazione a scrutinio segreto sulla sua leadership in seno al Partito ...Il primo ministro britannicoJohnson rimane a capo del governo. Il parlamento ha respinto la mozione di fiducia nei suoi confronti. BoJo resta a capo del partito conservatore britannico grazie ai 211 voti a favore ricevuti (...Boris Johnson ha ottenuto la fiducia dei Tories. Il premier britannico è riuscito a superare lo scoglio della sfiducia del suo partito, i cui esponenti avevano messo in dubbio la sua credibilità dopo ...Tanto tuonò che non piovve. Anche se uno sgrullone c’è stato. Boris Johnson si è salvato dal voto di sfiducia contro la ...