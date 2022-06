UFFICIALE – Sottil è il nuovo allenatore dell’Udinese (Di martedì 7 giugno 2022) Ora è UFFICIALE: Andrea Sottil è il nuovo allenatore dell’Udinese. Si tratta di un piacevole ritorno per i friulani: il tecnico giocò a Udine dal 1999 al 2003. Andrea Sottil all’Udinese: sarà il dopo-Cioffi L’Udinese cambia panchina: il dopo-Cioffi è Andrea Sottil. Il tecnico ha siglato un accordo che lo lega ai friulani fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Per Sottil si tratta di un gradito ritorno: era già stato a Udine come giocatore per quattro stagioni, dal 1999 al 2003, accumulando tra Serie A, Coppa Uefa e Intertoto 115 presenze e 7 gol realizzati. Sottil tecnico del club friulano: il comuncato Nell’ultimo biennio Sottil è stato tecnico dell’Ascoli, portando il club alla salvezza e ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 7 giugno 2022) Ora è: Andreaè il. Si tratta di un piacevole ritorno per i friulani: il tecnico giocò a Udine dal 1999 al 2003. Andreaall’Udinese: sarà il dopo-Cioffi L’Udinese cambia panchina: il dopo-Cioffi è Andrea. Il tecnico ha siglato un accordo che lo lega ai friulani fino al 30 giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Persi tratta di un gradito ritorno: era già stato a Udine come giocatore per quattro stagioni, dal 1999 al 2003, accumulando tra Serie A, Coppa Uefa e Intertoto 115 presenze e 7 gol realizzati.tecnico del club friulano: il comuncato Nell’ultimo biennioè stato tecnico dell’Ascoli, portando il club alla salvezza e ...

Advertising

Udinese_1896 : UFFICIALE ?? Bentornato Andrea! Da calciatori hai difeso i nostri colori, siamo felicissimi di riaccoglierti nella… - TiagoMeiia : RT @Udinese_1896: UFFICIALE ?? Bentornato Andrea! Da calciatori hai difeso i nostri colori, siamo felicissimi di riaccoglierti nella famig… - leonzan75 : RT @messveneto: Ufficiale, Sottil nuovo allenatore dell’Udinese: carattere tosto e innovazione, ecco chi è Andrea “il combattente”: Il nuov… - infoitsport : UFFICIALE - Udinese, Sottil è il nuovo allenatore: il comunicato - infoitsport : Ex Reggina, ufficiale il salto in serie A per Andrea Sottil: guiderà l'Udinese -