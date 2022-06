Ue, commissario Schmit: “Non imporremo all’Italia un salario minimo, sono fiducioso che il governo e le parti sociali troveranno un accordo” (Di martedì 7 giugno 2022) “Non imporremo un salario minimo all’Italia,”. Lo ha detto il commissario Ue al Lavoro, Nicolas Schmit, in conferenza stampa dopo l’accordo politico sul salario minimo raggiunto nella notte tra le istituzioni europee. “sono molto fiducioso che alla fine il governo italiano e le parti sociali raggiungeranno un buon accordo per rafforzare la contrattazione collettiva, soprattutto per coloro che non sono ben tutelati, e alla fine arriveranno alla conclusione che potrebbe essere importante introdurre il sistema salariale minimo in Italia. Ma spetta al governo italiano e alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) “Nonun,”. Lo ha detto ilUe al Lavoro, Nicolas, in conferenza stampa dopo l’politico sulraggiunto nella notte tra le istituzioni europee. “moltoche alla fine ilitaliano e leraggiungeranno un buonper rafforzare la contrattazione collettiva, soprattutto per coloro che nonben tutelati, e alla fine arriveranno alla conclusione che potrebbe essere importante introdurre il sistema salarialein Italia. Ma spetta alitaliano e alle ...

