Ue, arriva la direttiva per la parità di genere nei Cda: le donne ai vertici delle grandi aziende dovranno essere almeno il 40% (Di martedì 7 giugno 2022) È stato raggiunto oggi, 7 giugno, l’accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea sulla tanto attesa direttiva Women On Boards, che mira a garantire la parità di genere dei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa nell’Unione europea. almeno il 40 per cento degli incarichi da amministratori non esecutivi o il 30 per cento di tutti gli incarichi da amministratori dovranno essere donne. Nel caso in cui ci siano due candidati di generi diversi, a parità di qualifiche, la priorità dovrà essere data a quello femminile. Le società dovranno presentare alle autorità competente, una volta all’anno, informazioni dettagliate sugli obiettivi che hanno raggiunto e, qualora fossero in ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) È stato raggiunto oggi, 7 giugno, l’accordo tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea sulla tanto attesaWomen On Boards, che mira a garantire ladidei consigli di amministrazionesocietà quotate in borsa nell’Unione europea.il 40 per cento degli incarichi da amministratori non esecutivi o il 30 per cento di tutti gli incarichi da amministratori. Nel caso in cui ci siano due candidati di generi diversi, adi qualifiche, la priorità dovràdata a quello femminile. Le societàpresentare alle autorità competente, una volta all’anno, informazioni dettagliate sugli obiettivi che hanno raggiunto e, qualora fossero in ...

