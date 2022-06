Ucraina | Zelensky | A Severodonetsk nostri eroi tengono

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - Le forze ucraine ahanno "ogni possibilità" di respingere i russi e di "essere forti", "imanle loro posizioni, duri scontri di strada continuano in città". Così il presidente ucraino Volodymyr, nel 103esimo giorno di guerra in, ha reso omaggio ai militari che stanno difendendo da giorni la roccaforte nella regione di Luhansk, dove i soldati russi hanno la superiorità numerica. Nel consueto discorso della notte, il presidente ucraino ha detto: "Lysychansk, Slovyansk, Bakhmut, Sviatohirya, Avdiivka, Kurakhove e altri obiettivi dei raid russi sono i punti più caldi del confronto oggi. L'esercito russo sta cercando di usare forze aggiuntive in direzione del Donbass, ma il Donbass ucraino resiste e resiste fermamente". Poi ...

...80 canali tv russi rimarranno sospesi finché proseguiranno i combattimenti e la penisola occupata della Crimea non ritornerà all'. La misura entra in vigore giovedì prossimo. 00.01 ": ...Poiha affermato che i colloqui di pace con Mosca sono ' a livello zero ' e che nel ... Ore 3.00 - Per avere una possibilità di sconfiggere la Russia, l'ha bisogno di almeno 60 sistemi ...(Adnkronos) - Le forze ucraine a Severodonetsk hanno "ogni possibilità" di respingere i russi e di "essere forti", "i nostri eroi mantengono le loro posizioni, duri scontri di strada continuano in cit ...Ucraina, giorno di guerra numero 104. La Russia rilancia l'attacco sulla città di Severodonetsk e in tutta la regione di Donetsk. Dopo che Stati Uniti e Gran Bretagna hanno ...