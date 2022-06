(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - Ilcittadino di Svitlogorsk della regione diha riconosciuto come informazioni 'proibite' l'elenco dei soldati russi uccisi in, compilato dal portale Pskov 60.Ru. La causa è stata intentata dal procuratore militare della 73esima procura militare della guarnigione della flotta baltica. La Corte ha stabilito che l'informazione rivela la "perdita di personale in tempo di guerra ed in tempo di pace durante le 'operazioni speciali'" e ha ritenuto che questi dati fossero "segreti di". Pertanto la loro divulgazione potrebbe comportare responsabilità penali. A riferirlo a testata on line Tayga Info mentre i siti che avevano diffuso gli elenchi li hanno prontamente rimossi scusandosi con i lettori.

Advertising

martaottaviani : Povera Santa Madre Russia, povero popolo russo. Il tribunale della storia riconoscerà #Putin e il suo cerchio magic… - Diana50022146 : RT @paolobucci68: I NATIVI DELLA CECENIA CERCANO DI EVITARE DI ANDARE A COMBATTERE In Cecenia la prima causa penale di diserzione dopo sei… - lifestyleblogit : Ucraina, tribunale Kaliningrad: 'perdite russe sono segreto di stato' - - italiaserait : Ucraina, tribunale Kaliningrad: “perdite russe sono segreto di stato” - GiancarloGarci6 : RT @Lo_Scoglionato: L'Italia ha fatto da volano dell'UE con il vile affarista servo dello Stato canaglia Usa ???? ad armare l'Ucraina venendo… -

Adnkronos

... ovvero i rispettivi presidenti della Sezione Penale deldi Frosinone, della Camera ... Per le quali i referendum sulla Giustizia, durante la guerra in, siano stati più che altro ......elezione visto che quella dell'agosto 2021 era stata a sua volta annullata dallo stesso. ... Quel giorno il premier spiegherà - saremo al giorno 118 dell'invasione russa in- quale è la ... Ucraina, putiniani e non: scambio di accuse a Verona finisce in tribunale (Adnkronos) – Il tribunale cittadino di Svitlogorsk della regione di Kaliningrad ha riconosciuto come informazioni ‘proibite’ l’elenco dei soldati russi uccisi in Ucraina, compilato dal portale Pskov ...Secondo i documenti depositati dagli avvocati di Pitt in tribunale e ottenuti da HollywoodLife e DailyMail, Angelina avrebbe progettato segretamente la vendita della sua quota di partecipazione nella ...