(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) – Ilcittadino di Svitlogorsk della regione diha riconosciuto come informazioni ‘proibite’ l’elenco dei soldati russi uccisi in, compilato dal portale Pskov 60.Ru. La causa è stata intentata dal procuratore militare della 73esima procura militare della guarnigione della flotta baltica. La Corte ha stabilito che l’informazione rivela la “perdita di personale in tempo di guerra ed in tempo di pace durante le ‘operazioni speciali'” e ha ritenuto che questi dati fossero “segreti di”. Pertanto la loro divulgazione potrebbe comportare responsabilità penali. A riferirlo a testata on line Tayga Info mentre i siti che avevano diffuso gli elenchi li hanno prontamente rimossi scusandosi con i lettori. L'articolo CalcioWeb.