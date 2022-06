Ucraina-Russia, Kiev: “A Kherson 600 persone nelle ‘camere delle torture'” (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Circa seicento persone sono state portate nelle ”camere delle torture” nella regione di Kherson, nel sud dell’Ucraina, dalle truppe russe. E’ l’accusa formulata da Tamila Tacheva, rappresentante permanente della presidenza Ucraina in Crimeabriefing. ”Secondo le nostre informazioni, circa 600 persone sono detenute in scantinati appositamente attrezzati, in camere di tortura, nella regione di Kherson”, ha detto citata dall’agenzia di stampa Ucraina Ukrinform. Circa 300 persone sono “nei seminterrati” nella città di Kherson e le altre in diversi insediamenti della regione, ha affermato Tacheva. ”Sono detenute in condizioni disumane e sono vittime di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Circa seicentosono state portate”camere” nella regione di, nel sud dell’, dalle truppe russe. E’ l’accusa formulata da Tamila Tacheva, rappresentante permanente della presidenzain Crimeabriefing. ”Secondo le nostre informazioni, circa 600sono detenute in scantinati appositamente attrezzati, in camere di tortura, nella regione di”, ha detto citata dall’agenzia di stampaUkrinform. Circa 300sono “nei seminterrati” nella città die le altre in diversi insediamenti della regione, ha affermato Tacheva. ”Sono detenute in condizioni disumane e sono vittime di ...

