Ucraina: Romano (Pd), 'da domani delegazione parlamentari a Kiev' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Da domani saremo in Ucraina con 'United for Ukraine', un'associazione di alcuni europarlamentari, saremo una ventina in tutto. Noi italiani saremo in cinque: io, Lia Quartapelle, Enrico Borghi, Fausto Raciti e Massimo Ungaro di Italia Viva”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Andrea Romano, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Partiremo da Varsavia, poi arriveremo in autobus al confine con l'Ucraina e da lì, in treno, arriveremo a Kiev”. Incontrerete anche il presidente Zelensky? “Il programma è riservato, anche per motivi di sicurezza - ha detto a Rai Radio1 Romano - ma ci saranno incontri politici importanti”. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Dasaremo incon 'United for Ukraine', un'associazione di alcuni euro, saremo una ventina in tutto. Noi italiani saremo in cinque: io, Lia Quartapelle, Enrico Borghi, Fausto Raciti e Massimo Ungaro di Italia Viva”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Andrea, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. "Partiremo da Varsavia, poi arriveremo in autobus al confine con l'e da lì, in treno, arriveremo a”. Incontrerete anche il presidente Zelensky? “Il programma è riservato, anche per motivi di sicurezza - ha detto a Rai Radio1- ma ci saranno incontri politici importanti”.

