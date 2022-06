Ucraina, Medvedev: odio gli occidentali, voglio farli sparire - Zelensky: "I russi vogliono Zaporizhzhia, i colloqui sono a zero" (Di martedì 7 giugno 2022) Mosca riconsegna i corpi dei combattenti dell'Azovstal e definisce un 'atto ostile' la chiusura dello spazio aereo di diversi Paesi europei. colloquio Zelensky - Johnson: 'Insieme per sbloccare i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 7 giugno 2022) Mosca riconsegna i corpi dei combattenti dell'Azovstal e definisce un 'atto ostile' la chiusura dello spazio aereo di diversi Paesi europei.- Johnson: 'Insieme per sbloccare i ...

Advertising

Adnkronos : #Ucraina, l'attacco di #Medvedev contro l'Occidente: 'Degenerati, li odio: farò il possibile per farli sparire'. - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev critica le sanzioni 'illegittime' contro i fa… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Gli Usa non invieranno a Kiev sistemi missilistici (a medio raggio) che possano raggiungere il territorio… - eric_patris : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Medvedev: 'Odio chi è contro la Russia, farò di tutto per eliminarli' #ANSA - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Medvedev: 'Odio chi è contro la Russia, farò di tutto per eliminarli' #ANSA -