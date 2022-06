Ucraina | le navi della Russia si ritirano a 100 km dalla costa del Mar Nero – Il live blog

(Di martedì 7 giugno 2022) Nel 104esimo giornoguerra inle forze di Mosca spingono per conquistare il Donbass e si intensificano i combattimenti a Severodonetsk. Il presidente Zelensky ha lanciato un appello per chiedere un più veloce invio di armi dall’Occidente, segnalando che l’esercito russo ha un vantaggio numerico consistente nelle ultime battaglie. Intanto Laha imposto sanzioni a 61 funzionari statunitensi ma non sembra voler chiudere l’ambasciata di Washington a Mosca. Il Cremlino ha detto di essere interessato a colloqui bilaterali sulle armi nucleari anche se è improbabile che abbiano luogo in questo momento. Intanto Putin attacca l’Occidente accusandolocrisi del grano globale. 11.00 – La: non tratteremo su Cherson e Zaporizhzhia Le regioni di Cherson e Zaporizhzhia non ...

'L'accordo su un corridoio per il passaggio dellecariche di cereali da Odessa sblocca anche quasi duecento milioni di chili di mais per l'...l'intesa di massima raggiunta tra Russia econ ......fa ha approvato il sesto pacchetto di sanzioni per Mosca dopo l'avvio della guerra in: ...raffineria Lukoil di Priolo che rischia lo stop perché lavora solo il greggio inviato da Putin su. ...“Nonostante la campagna di disinformazione e menzogne messa in atto dal Cremlino e da chi, anche nel nostro Paese, prova a difendere l’aggressore, le nefaste conseguenze dell’aggressione russa all’Ucr ...Roma, 7 giu. (askanews) - L'accordo su un corridoio per il passaggio delle navi cariche di cereali da Odessa sblocca anche quasi duecento milioni di chili di mais per l'alimentazione animale destinati ...