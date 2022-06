Ucraina, la politica italiana risponde a Medvedev: 'Parole inaccettabili' (Di martedì 7 giugno 2022) Le reazioni - 'Sono Parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un segnale di dialogo, non è un'apertura verso ... Leggi su globalist (Di martedì 7 giugno 2022) Le reazioni - 'Sono, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo. Non è un segnale di dialogo, non è un'apertura verso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno 32 giornalisti sono stati uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto su T… - reportrai3 : Con la crisi del grano per l’invasione dell’Ucraina, Paese tra i maggiori produttori al mondo, sono aumentati i pre… - pietroraffa : == 'Le forze russe hanno distrutto il secondo più grande terminal di grano in Ucraina, a Mykolaiv: un altro attacco… - PaperFirst : Alessandro Orsini ha conquistato il centro del dibattito per le sue tesi dirompenti sulla guerra in Ucraina. Questo… - AlexSabetti : RT @kulturjam: Gli studenti ucraini possono essere ammessi anche con valutazioni insufficienti. Lo prevede una discutibile ordinanza del Mi… -