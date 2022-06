Ucraina | Conte accusa Meloni | ' Fdi belligerante? Certo | è molto legata alla lobby degli industriali'

Advertising

matteorenzi : Mi fa male vedere come la drammatica vicenda ucraina sia trattata con superficialità solo per i sondaggi. L’invasio… - AndreaMarcucci : Chi si appresta a contestare la linea di Draghi il 21 giugno, contesta la linea dell'Ue. L'Italia dall'inizio della… - AndreaMarcucci : La pace si deve imporre a Putin, Giuseppe Conte dovrebbe saperlo. Riuscire a costruirla, interrompendo la spedizion… - antonellodecaro : @Ariachetira Meno male che ci sono gli USA/GB che danno le armi a Ucraina,perchè se gli Ucraini aspettavano Conte/Salvini erano fregati - Bighouse66 : RT @PietroSalvatori: Conte ha deciso che l'Ucraina sia stata sostenuta a sufficienza, Putin ringrazia: 'Il M5s, collocandosi dal lato dell… -

...affondo a Fratelli d'Italia da parte di Giuseppe, impegnato a Palermo nel sostenere la candidatura a Sindaco di Miceli. L'ex premier, commentando le posizioni relative alla guerra in...Perché Per quanto si è verificato in Italia a seguito dell'aggressione russa all': la ... in particolare i due più consistenti (da una parte la Lega di Salvini, dall'altra il M5S di) ...Roma, 7 giu. (askanews) - Sulla guerra in Ucraina bisogna "cercare di arrivare a un dialogo politico per arrivare alla pace". Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti a P ..."Si può comprendere, dunque, come una forza politica si orienti verso investimenti militari a tutta birra" ha aggiunto in tono polemico l'ex Presidente del Consiglio.