Ucraina: amministrazione militare Dnipro, 'nemico ha lanciato razzi su Kryvyi Rih' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Il distretto di Kryvyi Rih è di nuovo sotto tiro. Di notte, il nemico ha colpito la comunità di Zelenodolsk con razzi Uragan. Un uomo di 46 anni è stato ferito a Velyka Kostroma". Lo ha scritto su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Dnipro Valentin Reznichenko, aggiungendo che "l'uomo al momento è ricoverato in ospedale e che anche le case del villaggio sono state danneggiate". Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - "Il distretto diRih è di nuovo sotto tiro. Di notte, ilha colpito la comunità di Zelenodolsk conUragan. Un uomo di 46 anni è stato ferito a Velyka Kostroma". Lo ha scritto su Telegram il capo dell'diValentin Reznichenko, aggiungendo che "l'uomo al momento è ricoverato in ospedale e che anche le case del villaggio sono state danneggiate".

