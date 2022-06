(Di martedì 7 giugno 2022)indi Björn C., 39 anni, combattente originario del Brandeburgo,si come volontario nella Ildu, la Legione internazionale di difesa territoriale dell’che conta circa 20 mila volontari stranieri che supportano la difesa di Kiev. Da quanto si apprende, si tratta delcaduto nella guerra in. Come riporta Bild, la morte dell’uomo, soprannominatodai compagni, sarebbe avvenuta per mano dei russi. Leggi anche: Zelensky: «I colloqui con la Russia sono a zero, ma ora i 2500 soldati arresi nella Azovstal tornino a casa vivi» – Il video La Russia ha restituito decine di cadaveri dei soldati morti nella Azovstal: a Kiev due camion con i corpi da identificare Processo per tre «mercenari ...

in Ucraina di Björn C., 39 anni, combattente originario del Brandeburgo, arruolatosi come volontario nella Ildu, la Legione internazionale di difesa territoriale dell'Ucraina che conta circa 20 ...Le mogli potrebbero essere a una telefonata di distanza dal sentire che il marito è statoin, mentre gli uomini si chiedono se le proprie famiglie abbiano trovato un rifugio sicuro. ... Ucciso in battaglia il soldato «Panzer», il primo tedesco arruolato in Ucraina: «Morto sotto il fuoco russo» I soldati ucraini hanno ucciso nel Dobass il generale russo Roman Kutuzov. La conferma della sua morte è arrivata dal leader separatista del Donetsk, Denis Pushilin. Mosca restituisce decine di corpi ...Per i coniugi, la vita scorre in preda all’ansia. Le mogli potrebbero essere a una telefonata di distanza dal sentire che il marito è stato ucciso in battaglia, mentre gli uomini si chiedono se le ...